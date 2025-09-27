Mundo

Los beneficios de las industriales chinas crecen en agosto por primera vez este año

Pekín, 27 sep (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 0,9 % interanual en los ocho primeros meses de 2025, revirtiendo la caída de los siete meses anteriores (-1,7 %), según datos oficiales divulgados este sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

27 de septiembre de 2025 - 03:00
Según el documento divulgado este miércoles, las ganancias de las compañías analizadas fueron de unos 4,7 billones de yuanes (658.831 millones de dólares, 562.942 millones de euros) entre enero y julio.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares).

La recuperación coincide con un incremento de las medidas de estímulo por parte del Gobierno, entre ellas un multimillonario 'plan renove' que incluye a los electrodomésticos, a lo que se suma la relativa relajación de las tensiones comerciales con Estados Unidos tras varias rondas de negociaciones para reencaminar la guerra arancelaria iniciada por Washington este año.

Cabe recordar que, también según cifras de la ONE, los precios industriales acumulan casi tres años consecutivos de caídas tras haber registrado en 2021 sus marcas más altas desde 1995 ante el 'boom' de la demanda por la pandemia, y se han convertido ahora en uno de los principales causantes del temor a la deflación en China.

Los datos hoy divulgados muestran diferencias entre empresas públicas (-1,7 %) y privadas (+3,8 %) y también entre sectores, con subidas en los de manufactura general, metales ferrosos o maquinaria y equipamiento eléctrico, y caídas en automóviles, textiles, minería de carbón, gas y petróleo.

