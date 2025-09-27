Meteorólogos alertan sobre intensas lluvias en el este de Cuba asociadas a onda tropical

La Habana, 27 sep (EFE).- El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) alertó este sábado sobre intensas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias del este y algunas del centro asociados a una onda tropical activa y reiteró que mantiene "estrecha vigilancia" sobre este sistema.