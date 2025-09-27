Miles de personas se congregan en el mausoleo de Nasrala en el aniversario de su muerte

Enormes mareas de simpatizantes vestidos de negro se concentraron en las inmediaciones del santuario que contiene su tumba en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, portando fotografías del ex secretario general, así como banderas de Hizbulá, del Líbano o de Palestina.

El acto arrancó entre gritos de 'A tu servicio, Nasrala', con la realización de un rezo colectivo.

Nasrala perdió la vida el 27 de septiembre de 2024 en un intenso ataque con bombas antibúnker contra una sede subterránea en los suburbios capitalinos, supuestamente en un piso meno doce y donde se estaba celebrando una reunión con comandantes iraníes y del movimiento chií.

"Para mí, pese a las diferencias y disparidades en los contextos y afiliaciones, todavía encuentro en él un cierto poder que nadie más tiene, y que es capaz de unir a la gente alrededor de un objetivo con una brújula política moral hacia un camino claro", dijo a EFE una de las asistentes.

La mujer, que pidió el anonimato, destacó cómo el exjefe de la formación fue capaz de "unir" a poblaciones no solo en el Líbano, sino también "a nivel regional y, a veces, internacionalmente".

Entre los asistentes al acto de este sábado están también el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní (CSSN), Ali Larijani, en representación de su aliado Teherán, así como delegaciones del Yemen y otros países de la región con grupos favorables a Hizbulá.

Está previsto que durante este evento principal pronuncie un discurso el sucesor de Nasrala, Naim Qassem, mientras que a la hora exacta de su muerte -18.21 hora local (15.21 GMT)- se han convocado vigilias por todo el país.

En paralelo a la congregación en el mausoleo, el grupo político y armado ha organizado otros dos actos simultáneos en el sur del Líbano y el oriental Valle de la Bekaa, sus principales zonas de influencia.

El presidente libanés, Joseph Aoun, emitió un comunicado con motivo del aniversario, en el que llamó a la unidad y reiteró que solo con "solidaridad nacional" se podrá hacer frente a las amenazas de seguridad, políticas y económicas que enfrenta el país en la actualidad.

"Aoun expresó su esperanza de que este doloroso aniversario sea un momento para la unidad y para fortalecer la creencia de que el Líbano solo puede ser salvado a través de un Estado único, un único Ejército e instituciones constitucionales que protejan la soberanía", según una nota de la Presidencia libanesa.

Hizbulá arrancó esta semana una serie de conmemoraciones para recordar tanto a Nasrala como a otros líderes asesinados durante la guerra con Israel, que el jueves incluyeron una polémica proyección que ha provocado medidas punitivas por parte de las autoridades.

La fecha coincide con una iniciativa del Gobierno libanés para desarmar al movimiento chií, que se niega a acatar la decisión mientras continúen los ataques israelíes contra el Líbano y la presencia de su Ejército en cinco áreas del territorio del país.