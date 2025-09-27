Mueren al menos 26 gazatíes en bombardeos israelíes desde la madrugada del sábado

Según el Hospital Al Shifa, seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, que queda en el norte de la Franja.

Defensa Civil gazatí informó de otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.

En la localidad de Al Zawaida, en el centro del enclave, un ataque contra la vivienda de la familia Abu Rukab dejó tres muertos, según la misma fuente.

En el campo de refugiados de Nuseirat, también en el centro, el hospital Al Awda confirmó la muerte de 12 personas por un bombardeo a la casa de la familia Al Jamal. "La mayoría estaban en pedazos y algunos fueron encontrados en los techos de las casas vecinas", detallaron los sanitarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, más de 65.500 gazatíes han muerto por ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás.