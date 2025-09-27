Oposición sale a las calles de Pakistán para exigir la liberación de Imran Khan

La manifestación, convocada en un bastión del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), exigió la liberación de Khan y el fin de la presunta interferencia del poderoso estamento militar en la política del país.

El evento también sirvió para honrar a la docena de seguidores que, según el partido, murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante una sentada en Islamabad.

Peshawar es la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), controlada por el PTI. Durante la concentración, los asistentes corearon consignas como "Liberad, liberad, liberad a Imran Khan", y pidieron a los militares que regresaran a sus cuarteles.

"No estamos en contra del Ejército, estamos en contra de su injerencia en la política", declaró el legislador provincial Suhail Afridi ante la multitud.

El Ejército de Pakistán ha sido acusado históricamente de ejercer un papel desproporcionado en la política y en asuntos exteriores, a pesar de que la Constitución del país se lo prohíbe. Aunque los militares niegan estas acusaciones, han gobernado directamente el país durante más de tres décadas a través de cuatro golpes de Estado.

La manifestación fue impulsada por el propio Khan desde la cárcel. "La reunión de Peshawar se celebrará para restaurar la reactivación de la democracia y la supremacía de la ley", se leía en un mensaje publicado el viernes en su cuenta oficial de X.

El ex primer ministro, detenido en agosto de 2023, se encuentra en la cárcel de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi. Antes de las elecciones de febrero de 2024, el político de 71 años fue condenado a un total de 31 años de cárcel en tres casos distintos, aunque estas sentencias fueron posteriormente suspendidas por tribunales superiores.

Sin embargo, permanece en prisión debido a una condena de 14 años dictada en enero de 2025 en un caso de corrupción, veredicto que actualmente está apelando. Esta es la única sentencia que lo mantiene encarcelado.