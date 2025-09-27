Palmarés completo del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Joachim Lafosse por 'Six jours ce printemps-là' (Bélgica)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España), y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in Its Cage', de Qin Xiaoyu (China)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Premio a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los tigres', de Alberto Rodríguez (España)

Premio al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse (Bélgica)

Premio Nuevos Directores: 'Wheightless', de Emilie Thalund (Dinamarca). Mención especial: 'Aro berria', de Irati Gorostidi (España)

Premio Horizontes Latinos: 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia). Menciones especiales: 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán (Ecuador) y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler (Uruguay).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic (España). Mención especial: 'Blue Heron', de Sophy Romvari (Canadá)

Premio Culinary Zinema: 'Mam', de Nan Feix (Francia)

Premio del Público a la Mejor Película: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio del Público Película Europea: 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (Francia)

Premio DAMA de la Juventud: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Nest The Mediapro Studio: 'How to Listen to Fountains', de Eva Sajanová (Eslovaquia)

Premio "Otra mirada" de RTVE: 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler (Argentina). Mención: 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua (España). Mención: 'El último arrebato', de Marta Medina y Enrique López Lavigne (España)

Premio Cooperación Española: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio Eusko Label: 'Hatsa', de Josu Ozaita Azpiroz, primer premio, y 'Gatz Harana', de Saioa Miguel, segundo (España)

Premio Loterías: 'Maruja', de Álvaro G. Company, primer premio, y 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta, segundo (España)

Premio Dunia Ayaso: Belén Funes por 'Los tortuga' (España)

Premio WIP Latam: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México)

Premio EGEDA WIP Latam: 'A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez (Colombia)

Premio WIP Europa: 'February, Seven Days', de Tatjana Moutchnik (Alemania)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'No me dejen morir solo', de Francisco Rodríguez Teare (Chile)

Premio Feroz Zinemaldia: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Sebastiane: 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España)

Premio Sebastiane Latino: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Lurra Greenpeace: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España).