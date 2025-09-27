Mundo

Palmarés completo del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

San Sebastián (España) 27 sep (EFE).- La película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha sido la triunfadora de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 17:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Joachim Lafosse por 'Six jours ce printemps-là' (Bélgica)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España), y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in Its Cage', de Qin Xiaoyu (China)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los tigres', de Alberto Rodríguez (España)

Premio al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse (Bélgica)

Premio Nuevos Directores: 'Wheightless', de Emilie Thalund (Dinamarca). Mención especial: 'Aro berria', de Irati Gorostidi (España)

Premio Horizontes Latinos: 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia). Menciones especiales: 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán (Ecuador) y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler (Uruguay).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic (España). Mención especial: 'Blue Heron', de Sophy Romvari (Canadá)

Premio Culinary Zinema: 'Mam', de Nan Feix (Francia)

Premio del Público a la Mejor Película: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio del Público Película Europea: 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (Francia)

Premio DAMA de la Juventud: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Nest The Mediapro Studio: 'How to Listen to Fountains', de Eva Sajanová (Eslovaquia)

Premio "Otra mirada" de RTVE: 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler (Argentina). Mención: 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua (España). Mención: 'El último arrebato', de Marta Medina y Enrique López Lavigne (España)

Premio Cooperación Española: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio Eusko Label: 'Hatsa', de Josu Ozaita Azpiroz, primer premio, y 'Gatz Harana', de Saioa Miguel, segundo (España)

Premio Loterías: 'Maruja', de Álvaro G. Company, primer premio, y 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta, segundo (España)

Premio Dunia Ayaso: Belén Funes por 'Los tortuga' (España)

Premio WIP Latam: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México)

Premio EGEDA WIP Latam: 'A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez (Colombia)

Premio WIP Europa: 'February, Seven Days', de Tatjana Moutchnik (Alemania)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'No me dejen morir solo', de Francisco Rodríguez Teare (Chile)

Premio Feroz Zinemaldia: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Sebastiane: 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España)

Premio Sebastiane Latino: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Lurra Greenpeace: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España).

Enlace copiado