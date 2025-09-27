Paraguay y Brasil decomisan 13,1 toneladas de marihuana y cultivos en operación fronteriza

La operación 'Nueva Alianza', que llegó a su edición 52, involucró a integrantes de la Senad, el Ministerio Público, la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y la Policía Federal del Brasil, señaló el ente antidrogas en un comunicado.

Las autoridades de ambos países realizaron incursiones aéreas y terrestres en zonas boscosas de Cerro 21, Cerro Kuatiá, Itapopó y Ombú, que son cercanas a las ciudades fronterizas de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero.

En total, se decomisaron 13.130 kilos de marihuana lista para su comercialización, en una operación que, según la Senad, "permitió desarticular la infraestructura criminal instalada en la región", con la destrucción de "83 campamentos narcos".

La Senad resaltó que el operativo logró "frenar el daño ambiental" debido a la deforestación ocasionada para el cultivo de marihuana.

En un video distribuido a la prensa, el titular de la Senad, Jalil Rachid, destacó que operativos similares se realizan en otras "zonas conflictivas" del país como Canindeyú (noreste), en la frontera con Brasil.

En una operación anterior, 'Nueva Alianza' 51, los agentes de Paraguay y Brasil reportaron en julio pasado el decomiso de 62 toneladas de marihuana y la destrucción de 336 hectáreas de cultivos y 122 campamentos durante 12 días de intervenciones en bosques de los departamentos de Amambay y Canindeyú.