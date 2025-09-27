Político mexicano niega supuesta detención por agentes aduanales en Estados Unidos

“Ante diversas publicaciones y rumores difundidos recientemente en algunos medios de comunicación y redes sociales, la Oficina del diputado federal Mario Alberto López Hernández, informa de manera categórica que es absolutamente falsa la versión que lo vincula con la supuesta detención en Estados Unidos”, detalló un comunicado de prensa difundido por el equipo del congresista del estado de Tamaulipas.

Respecto a la supuesta captura del legislador en el Puente Internacional Nuevo que conecta al municipio de Matamoros con Brownsville (Texas), el documento precisó que ni se encuentra detenido ni bajo investigación alguna en territorio estadounidense ni en ninguna otra jurisdicción.

“Actualmente, continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”, indicó.

Además, lamentó que “se recurra a la difusión de noticias falsas con la intención de confundir a la ciudadanía y dañar la imagen pública” y “solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a verificar la información antes de compartirla, y a no dejarse llevar por rumores infundados”.

El comunicado no ofreció información sobre si al legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se le retiró su visa americana, un hecho que los medios también habían confirmado.

Esta no sería la primera vez que el gobierno estadounidense ordene una acción de este tipo, pues en junio pasado el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió cancelar la visa de la consejera estatal del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado mexicano de Jalisco, Melissa Cornejo, luego de una riña en redes sociales.