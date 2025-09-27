'Roma, città aperta', joya del neorrealismo italiano, cumple 80 años

Ambientada en la Roma herida de 1944, la película narra la historia de Giorgio Manfredi, un ingeniero partisano perseguido por los nazis, y a quienes lo ayudan: Pina, una mujer del pueblo embarazada y madre de un niño, y el sacerdote Don Pietro, figura inspirada en el religioso Luigi Morosini, ejecutado por ayudar a la Resistencia.

El filme se estrenó el 27 de septiembre de 1945, apenas cuatro meses después del final del conflicto, y se convirtió en un testimonio urgente y conmovedor de un país herido por la guerra.

Protagonizada por la célebre Anna Magnani, que saltó a la fama con esta cinta, junto a Aldo Fabrizi (Don Pietro Pellegrini) y Marcello Pagliero (Giorgio Manfredi), 'Roma, città aperta' se consolidó como un clásico atemporal y uno de los grandes testimonios de la Italia ocupada.

Una de las escenas más recordadas de la película, y de la historia del cine, es protagonizada por la inolvidable Magnani, en el papel de Pina, cuando corre desesperada tras una camioneta nazi antes de caer abatida por una ráfaga de metralleta, que la consagró a la actriz como un ícono del cine italiano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Escrita por Roberto Rossellini junto a Sergio Amidei y un joven Federico Fellini, la cinta cruzó fronteras rápidamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 1946 ganó el Gran Premio en la primera edición del Festival de Cannes y fue nominada al Óscar al mejor guion original, convirtiéndose en un clásico del cine moderno.

Esta semana, Italia rinde homenaje a este título fundamental en su historia cinematográfica y gran exponente del neorrealismo, con un despliegue en la televisión pública (RAI) de reportajes y contenidos especiales.

En Roma, el Teatro Quirino de Roma acogió una proyección especial en el marco del proyecto cultural 'Tornerà la primavera' ('Volverá la primavera'), en colaboración con la familia Rossellini.

Durante el acto, Isabella Rossellini recordó cómo el filme ayudó a reconstruir la dignidad del pueblo italiano ante el mundo, mientras que Alessandro Rossellini, nieto del aclamado director, destacó el mensaje "universal y profundamente cristiano" de la obra.