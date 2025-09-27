Rusia toma una localidad en Dnipropetrovsk y dos en Donetsk, en el este de Ucrania

Según un comunicado castrense, se trata de las localidades de Derilove y Maiske en Donetsk, y Stepove en Dnipropetrovsk.
Hace unos días las fuerzas rusas aseguraron haber tomado el pueblo de Kalinivske en Dnipropetrovsk en su avance hacia el bastión de Huliaipole, a una veintena de kilómetros del lugar.
La semana pasada Defensa informó que las fuerzas rusas habían capturado las localidades de Berezove, Novonikoláivka y Sosnikva, también de la región de Dnipropetrovsk, con el fin de abrirse camino a la retaguardia de las fortificaciones ucranianas en las vecinas Zaporiyia y Donetsk.
Simultáneamente, continúa la ofensiva rusa en Sumi para crear una "franja de seguridad" en la frontera con Ucrania, objetivo proclamado por el Kremlin en mayo pasado.
