Rusia toma una localidad en Dnipropetrovsk y dos en Donetsk, en el este de Ucrania

Moscú, 27 sep (EFE).- El Ejército ruso tomó otra localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk y continuó su avance en Donetsk con la conquista de dos pueblos en esa región del este del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.