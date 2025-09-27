San Sebastián entrega sus premios tras nueve días de cine y fascinación por las estrellas

Jolie causó furor con su primera visita al Festival para presentar 'Couture', una película recibida con críticas desiguales, y Jennifer Lawrence, una joven pero enormemente talentosa actriz recibió ayer viernes el Premio Donostia del certamen.

Dos películas españolas -'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, e 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín- llegan como favoritas de la crítica para llevarse la Concha de Oro, el máximo galardón.

Además, esta edición, celebrada del 19 al 27 de septiembre, fue la de las protestas ante los ataques de Israel contra Gaza. Hubo manifestaciones -una el día de la inauguración y otra más multitudinaria tras la proyección de 'Sawt al-Hind Rajab' en presencia de dos de sus actores-. También hubo gestos como el del actgor español Eduard Fernández, cuando se colocó el pañuelo palestino para recibir el Premio Nacional de Cinematografía.

Y muchos de los asistentes a las galas, así como prensa acreditada, y el propio director del Festival, José Luis Rebordinos, lucieron estos días pegatinas con el lema 'Genozidioa Stop' (Genocidio stop) sobre una imagen de sandía, que con sus colores verde, rojo y negro, como la bandera palestina, se ha convertido en un símbolo de esa nación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otra estrella internacional que visitó San Sebastián fue el irlandés Colin Farrell, que se mete en la piel de un ludópata en 'Ballad of a Small Player', de Edward Berger, y que ya compitió en 2024 con su exitosa 'Cónclave'. Tabién la francesa Juliette Binoche, rostro más habitual del Festival, fue a presentar fuera de concurso su debut como directora con 'In-I in Motion'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actores españoles como Mario Casas, Óscar Jaenada y Najwa Nimri y el director de cine Pedro Almodóvar, que entregó el otro Premio Donostia concedido esta edición a Esther García, productora de El Deseo, fueron otros rostros populares en las diferentes sedes del Festival.

En los premios que se entregarán este sábado también se consideran como buenas aspirantes a la Concha de Oro 'Las corrientes', de la argentina Milagros Mumenthaler, y 'Maspalomas', de los españoles Aitor Arregi y José Mari Goenaga, con un José Ramón Soroiz como posible candidato a la Concha de Plata a la mejor interpretación.

Esta fue una edición en la que películas como 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, y 'Franz', el biopic sobre Kafka de Agnieszka Holland, fueron acogidas con más frialdad, igual que 'Deux pianos' (Arnaud Desplechin), 'Six jours ce printemps-là', del belga Joachim Lafosse; 'Le cri des gardes', de Claire Denis; 'Ungrateful Beings', del esloveno Olmo Omerzu, y la japonesa 'Sai: Disaster', de Yutaro Seki y Kentaro Hirase.

Parecida consideración tiene la prensa especializada sobre 'Nuremberg', la única cinta estadounidense a concurso, de James Vanderbilt; y la reivindicativa 'Belén' sobre los tiempos del aborto ilegal en Argentina, de Dolores Fonzi.

En un lugar intermedio colocan las quinielas otra película argentina, '27 noches', del uruguayo Daniel Hendler, que inauguró el certamen el pasado viernes 19, así como la china 'Jianyu laide mama', cuyo papel principal recae en una mujer que estuvo en la cárcel por matar a su marido.

En cualquier caso, la experiencia demuestra que los gustos del jurado y la crítica no coinciden siempre, más bien pocas veces, y hasta este sábado no se conocerá lo que decida el jurado de este año, que preside el director español J.A. Bayona. Por ejemplo, en 2024 'Los destellos' y 'On falling' encabezaban las apuestas, pero fue Albert Serra con 'Tardes de soledad' el que acabó llevándose la Concha.