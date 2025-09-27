San Sebastián premia la cinta colombiana 'Un poeta' y a la actriz argentina Camila Plaate

En el certamen ha recibido también el premio Otra Mirada, galardón que premia el cine con perspectiva de género, la cinta argentina 'Las corrientes', de Milagros Mumenth.

En esa misma sección se ha otorgado una mención especial a 'Belén', de su compatriota Dolores Fonzi.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, 'Un poeta' relata las aventuras y desventuras de Óscar Restrepo, un poeta de amplio corazón, pero con una vida bastante inestable.

Mesa ha recibido el premio de manos de la cineasta española Pilar Palomero y ha dado las gracias al festival por acoger la película.

"Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí", ha dicho.

Dentro de Horizontes Latinos el jurado ha otorgado dos menciones especiales a 'Un cabo suelto', del uruguayo Daniel Hendler, y 'Hiedra', de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

La interpretación del personaje de Belén, en la película del mismo nombre ha dado a Camila Plaate e galardón la mejor actriz de reparto.

La cinta está basada en un hecho real, el de una joven de Tucumán (Argentina), cuya historia dio pie a la lucha por la legalización del aborto en el país sudamericano.

"Esta película viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que si se puede se pudo. Dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma, en cada lucha por los derechos de las mujeres", ha señalado Plaate quien ha recibido el galardón de manos de su compatriota la actriz y cantante Lali Expósito.