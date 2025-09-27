Seychelles encara el último día de votación para elegir presidente y renovar el Parlamento

Largas filas se formaron desde temprano en los colegios electorales de la capital, Victoria, en la isla de Mahé, la principal de las 115 que integran Seychelles y que concentra el 90 % de los 102.612 habitantes, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

El proceso comenzó el jueves pasado, ya que las urnas debieron ser trasladadas por avión o barco al resto del territorio, donde un total de 77.045 personas están llamados a los centros de votación, que abrieron a las 07:00 hora local (05:00 GMT) y cerrarán a las 19:00 (17:00 GMT).

Tras el cierre comenzará el conteo que definirá quién gobernará el país y quiénes ocuparán los 35 escaños de la Asamblea Nacional durante los próximos cinco años.

El jefe de Estado destacó esta mañana el desarrollo pacífico de la jornada y pidió a la ciudadanía mantener la unidad y el respeto.

“Me alegra ver que el proceso se desarrolla en paz, con los ciudadanos ejerciendo su derecho democrático con calma y respeto”, dijo Ramkalawan en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Todo avanza bien hasta ahora, y animo a todos los seychelenses a seguir manteniendo este espíritu de unidad y respeto durante todo el día. Hagamos de estas elecciones otro momento de orgullo para Seychelles”, concluyó.

Ramkalawan, de 64 años, un sacerdote anglicano, fundador del Partido Nacional de Seychelles (SNP), y quinto presidente de Seychelles, espera renovar su mandato para completar las reformas económicas, sociales y turísticas pendientes tras la pandemia de covid-19.

Entre sus promesas de campaña figuran la reducción de la tasa de pobreza y la ampliación de la clase media.

Por su parte, el principal candidato opositor es Patrick Herminie, de 61 años, médico y exparlamentario por el partido Unido de Seychelles (US), apuesta por reformas relacionadas con reforzar la libertad de prensa, transparencia en la declaración de bienes de los políticos y sus familiares.

También plantea un programa de “reconciliación nacional” para víctimas de la represión que siguió al golpe de Estado de 1977, así como reconstruir y modernizar el turismo, principal fuente de ingresos del país, mediante la eliminación de cargas impositivas.

Herminie ha criticado el alto costo de vida, las deficiencias sociales y supuestos casos de corrupción que atribuye al actual Gobierno.

Un total de ocho candidatos -incluidos cuatro independientes- compiten por la jefatura del Estado, mientras aspirantes de ocho partidos se postulan para los comicios legislativos en 26 distritos electorales, en uno de los países más estables y el más pequeño de África en extensión y población.

Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados en un plazo máximo de siete días.

Las elecciones cuentan con la supervisión de observadores internacionales de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la Unión Africana (UA) y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

La misión de la SADC desplegó 79 observadores de ocho países miembros para vigilar la votación y el conteo.

Seychelles, cuya economía depende principalmente del turismo, se ubica al noroeste de Madagascar y tiene la mayor renta per cápita de África, unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial.