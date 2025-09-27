Starmer promete alternativas a la "división tóxica" del populista Farage

Starmer efectuó hoy esas declaraciones en Liverpool, donde su partido celebra entre este domingo y el próximo miércoles un encuentro que calificó de "realmente importante" para el futuro del Reino Unido.

"Es una gran oportunidad para exponer nuestra visión al país y dejar muy claro que la renovación nacional patriótica es el camino a seguir, y no la división y el declive que genera la política del Reform", señaló el líder laborista en un encuentro con estudiantes en las oficinas del diario 'Liverpool Echo'.

El debate sobre inmigración centrarán gran parte del debate durante la conferencia anual laborista, después de un verano de protestas frente a hoteles que alojaban a inmigrantes indocumentados, alentadas por la extrema derecha y contrarrestadas por manifestaciones antirracistas.

A este respecto, Farage, que lidera las encuestas de intención de voto, ha prometido eliminar el permiso de residencia permanente para los inmigrantes si llega al poder, entre otras medidas restrictivas.

Starmer consideró hoy que esa propuesta en concreto es "una de las más impactantes" que ha presentado Reform UK.

"Afecta a personas que llevan mucho tiempo viviendo en nuestro país, contribuyendo a nuestra sociedad, quizás trabajando en hospitales, escuelas, o gestionando negocios. Son nuestros vecinos, y el partido Reform quiere deportarlos en determinadas circunstancias", sostuvo el primer ministro.

Starmer advirtió de que los planteamiento de la formación populista en materia de inmigración, de llegar a aplicarse, "acabarán dividiendo a este país por completo".

"Lamento que tengáis que crecer en un mundo donde este tipo de política esté ganado tanta influencia y prácticamente haya obtenido la aprobación general", trasladó el 'premier' a los estudiantes.

La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, ya alertó esta semana este miércoles de que la retórica de la extrema derecha "se está descontrolando" y defendió la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza para preservar unas relaciones raciales positivas.

La titular aseguró que controlar las fronteras crea espacio para que los ciudadanos británicos "sean acogedores con quienes vienen y contribuyen a nuestro país" y destacó que unas "fronteras seguras son necesarias para mantener unas relaciones raciales positivas".

Mahmood lanzó ese mensaje cuando el Gobierno laborista ha acelerado los vuelos de deportación de inmigrantes que cometen delitos, así como las devoluciones a Francia de ciertos solicitantes de asilo que llegan irregularmente en bote por el Canal de la Mancha.