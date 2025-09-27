Tomás Rufo indulta un toro de Buenavista en la plaza de toros de Abarán (Murcia)

Abarán (España), 27 sep (EFE).- El diestro Tomás Rufo ha indultado un toro de Buenavista en la corrida celebrada esta tarde en la localidad murciana de Abarán con motivo de sus fiestas patronales y en la que ha tomado la alternativa el espada de la tierra José María Trigueros.