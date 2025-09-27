Tomás Rufo indulta un toro de Buenavista en la plaza de toros de Abarán (Murcia)

Se han lidiado seis astados de la ganadería de Buenavista, correctos de presentación, manejables y de juego desigual; el mejor, el tercero, al que se ha perdonado la vida por su boyantía y ante la insistencia de los espectadores.
Castella ha tenido poca colaboración de sus dos oponentes, que no han acabado de entregarse, pero con su experiencia ha conseguido dibujar dos faenas con su toreo vertical y templado, del gusto del respetable.
El mejor lote ha correspondido a Rufo, que ha sabido aprovechar las buenas condiciones de sus oponentes en sendas faenas de mucha entrega y mérito y que transmitieron a los tendidos.
Un tanto gris ha sido la actuación del toricantano Trigueros, un novillero murciano que soñaba con triunfar en una tarde en la que, al final, pese a su entrega y predisposición, ha acusado el compromiso de su alternativa y los pocos festejos que lleva lidiados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La plaza ha rozado los tres cuartos de entrada en tarde de temperatura agradable. Se han lidiado seis toros de la ganadería de Buenavista para los diestros:
Tomás Rufo, dos orejas y rabo simbólicos en el toro indultado y dos orejas.
José María Trigueros, oreja y oreja.