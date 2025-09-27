Turquía anuncia reapertura del oleoducto para exportación de crudo iraquí

"El flujo de petróleo en el oleoducto Irak-Turquía ha empezado de nuevo a las 7.07 h (local, 4.07 gmt) de esta mañana", escribió el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, en la red X.

Precisó que la línea había que quedado "cerrado temporalmente a causa del terremoto del 6 de febrero de 2023 y reparado el 4 de octubre de 2023 por BOTAS", la empresa pública turca que maneja los oleoductos y gasoductos del país.

La apertura de la tubería viene un día después de que Bagdad anunciara un acuerdo con las autoridades del Kurdistán Iraquí tras 18 años de pugnas por el control sobre el petróleo extraído de los yacimientos en esta región autónoma en el norte de Irak.

El Ministerio de Petróleo iraquí detalló el compromiso de las autoridades kurdas a entregar toda la producción petrolífera de sus yacimientos, "excepto las cantidades destinadas al consumo interno", a la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) en Irak, que lo exportará a través del oleoducto turco.

La tubería termina en el puerto mediterráneo turco de Ceyhan, en el Golfo de Alejandreta, desde donde el crudo se carga en petroleros para reexportarse a todo el mundo.

Tras la confrontación con Bagdad, las autoridades del Kurdistán iraquí habían seguido exportando el crudo a través de Turquía, hasta que un tribunal de arbitraje de París lo prohibió en marzo de 2023.

El oleoducto turco-iraquí, construido en 1976 y ampliado en 1987, tiene una capacidad de 70,9 millones de toneladas de crudo anuales, lo que lo convierte en la tubería de mayor volumen de Turquía.