'Un poeta', del colombiano Simón Mesa, Premio Horizontes Latinos en San Sebastián

Además, el jurado otorgó dos menciones especiales a 'Un cabo suelto', del uruguayo Daniel Hendler, y 'Hiedra', de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, 'Un poeta' relata las aventuras y desventuras de Óscar Restrepo, un poeta de amplio corazón, pero con una vida bastante inestable.

Mesa recibió el premio de manos de la cineasta española Pilar Palomero y dio las gracias al festival por acoger la película.

"Quiero agradecer también en Colombia a todo el equipo que hizo parte de la peli, que aportó un montón enorme para que esta película fuera posible, especialmente a mis colegas Juan Sarmiento y Manuel Ruiz, con lo que luchamos mucho para hacerla", dijo.

El director colombiano mandó un saludo a su madre, "a quien le encanta la tele española".

"Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí", concluyó

'Un poeta' competía en la sección Horizontes Latinos con otras 11 películas procedentes de Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil.

La sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián reúne una selección de largometrajes del año, inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo.

Todas las películas de la sección optan al Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros destinados al director o directora y a la distribuidora en España.