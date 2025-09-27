Unas 50.000 personas se manifiestan en Berlín para pedir el fin del genocidio en Gaza

Una portavoz policial, Anja Dierschke, afirmó que la marcha principal es por el momento "absolutamente pacífica", aunque otra manifestación secundaria por Palestina, en el barrio de Kreuzberg, fue disuelta después de que cometieran en ella delitos y que los agentes realizaran varias detenciones entre los participantes.

La portavoz explicó que entre los delitos en cuestión se contaban instancias de resistencia a la autoridad, lesiones, uso de objetos pirotécnicos no autorizados y uso de símbolos anticonstitucionales.

En vídeos difundidos en redes sociales de esta marcha, convocada bajo el lema 'Unidos por la Liberación', se pueden ver forcejeos entre política y manifestantes, mientras que en su cuenta de X las fuerzas del orden informaron de una "emergencia médica" que se produjo durante un arresto y afirmaron que la persona en cuestión se halla recibiendo atención sanitaria.

Los organizadores de la marcha principal de este sábado, una plataforma que agrupa a oenegés, activistas y a la comunidad palestina y que ha recibido además el respaldo del partido La Izquierda, se marcaron como objetivo batir el día de hoy un récord de participantes.

Ya en junio se habían congregado en Berlín hasta 50.000 manifestantes por Gaza, según datos de los convocantes, aunque en aquella ocasión la policía había mencionado un número de manifestantes mucho menor.

Este sábado, la marcha principal desembocó en el Monumento de la Victoria, en el céntrico parque de Tiergarten, donde están previstas actuaciones musicales de diversos artistas hasta bien entrada la noche.

El manifiesto de la protesta reclama que el Gobierno alemán abandone cualquier tipo de cooperación militar con Israel y emplee "todas las medidas posibles" para lograr un alto el fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.