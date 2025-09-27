Varias piezas del 'Tesoro del Delfín' del Prado se preparan para viajar de nuevo a Francia

Las piezas, cuatro vasos y fuentes de cristal tallado, piedras naturales y joyas, junto a una selección de la magnífica colección de estuches, única en el mundo, serán protagonistas de la exposición ‘El Gran Delfín’, una muestra dedicada a Luis de Francia, hijo de Luis XIV de Francia y padre de Felipe V de España. En Francia se llamaba "delfín" al heredero del monarca.

Para el viaje, el Prado movilizó a un equipo de expertos en traslado de obras de arte que elaboran cajas con material protector que garantice que las delicadas piezas no sufran ningún daño en tránsito, un proceso al que tuvo acceso EFE.

Al frente de la operación está la conservadora de Artes Decorativas del museo, Elena Arias, quien supervisa que cada objeto viaje en una caja hecha exprofeso para garantizar que ni las vibraciones, ni la corrosión hagan mella ni en las piezas, ni en los excepcionales estuches del siglo XVIII.

El Museo del Prado conserva la única y más importante colección de estos estuches, elaborados con “alma de madera, a base de piececitas de madera y estopa para ajustarse milimétricamente a las piezas ricas que debían proteger”, explica Arias.

“Son objetos que han pasado de ser embalaje a ser verdaderas piezas de arte”, dice de los estuches, de los que se conservan 125 en el mundo, 124 de ellos en la colección del Prado.

El cuerpo del estuche, una vez formado, se forraba por dentro con algodón, sedas y terciopelo y por fuera con tafilete, una fina piel repujada y decorada con la flor de lis de los borbones y, muchos de ellos, con la figura de un delfín, símbolo de Luis de Francia.

“Los estuches se han salvado del peligro de ser considerados algo viejo y ser descartados, y hoy son considerados el segundo tesoro del Delfín”, gracias a que las piezas llegadas de Francia como parte de la herencia recibida por Felipe V estuvieron mucho tiempo almacenadas sin abrir.

Más tarde, con la retirada de las tropas franceses de territorio español en 1813, el tesoro del Delfín fue robado, pero los encargados del saqueo sacaron las obras de sus estuches y las tiraron sin cuidado alguno en carros con paja, por lo que muchas de ellas se rompieron. Los estuches quedaron atrás abandonados, explica Arias.

Los vasos ricos, jarras y fuentes del tesoro fueron devueltos años más tarde por Francia y, por entonces, ya se consideraban los estuches como algo que merecía la pena conservar.

Ahora, ocho de esos estuches y varias piezas como el vaso oriental de jade con pie de plata dorada (siglo XVII), la bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal y el jarro de pico de heliotropo del taller de los Miseroni se disponen a viajar a Versalles para explicar la historia del Gran Delfín, “hijo de rey, padre de rey y nunca rey”.

Para garantizar un viaje seguro, los expertos de la empresa SIT elaboran cuidadosamente los embalajes con todas las medidas de seguridad, a los que se les colocan unos sellos especiales “para garantizar que las piezas no son sustituidas por copias” y unos sensores de posición que den fe de que las cajas han viajado en todo momento en la posición correcta.

Junto a las piezas, viajará Elena Arias como “correo”, que certificará que los objetos prestados llegan en la misma condición de la que partieron de Madrid y que, cuando acabe la exposición, regresarán todas sanas y salvas.