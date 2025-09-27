Voces de poderes judicial y ejecutivo condenan amenazas a magistrada que juzgó a Sarkozy

El primer presidente del Tribunal de Apelación de París, Jacques Boulard, deploró hoy el cuestionamiento de la imparcialidad de la justicia tras la condena de Sarkozy e invocó "solemnemente el respeto del sistema judicial y su independencia", según un comunicado.
El ministro de Justicia en funciones, Gérald Darmanin, condenó sin reservas la intimidación y las amenazas de muerte contra jueces.
"La intimidación y las amenazas de muerte contra jueces son absolutamente intolerables en una democracia. Las condeno sin reservas", escribió Darmanin en un mensaje en sus redes sociales, donde subrayó que impugnar una decisión judicial nunca puede hacerse "con la violencia de los ataques personales".
Esas reacciones se producen un día después de que la fiscalía de París haya abierto dos investigaciones por los "mensajes amenazantes" recibidos por la magistrada Nathalie Gavarino.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La jueza Gavarino fue quien el jueves condenó a Sarkozy a cinco años de prisión y ordenó su encarcelamiento inmediato, cuya fecha precisa se conocerá el próximo 13 de octubre.
Sarkozy, de 70 años, fue condenado el jueves por un delito de asociación de malhechores, por haber formado una trama con sus subordinados para obtener dinero del régimen de Muamar Gadafi para la campaña electoral presidencial de 2007, de la que salió victorioso.
El expresidente ya apeló el veredicto, pero los términos de la condena establecen que el castigo debe entrar en vigor sin esperar al resultado de ese recurso.