Voces de poderes judicial y ejecutivo condenan amenazas a magistrada que juzgó a Sarkozy

París, 27 sep (EFE).- El Tribunal de Apelación de París y el Gobierno francés instaron este sábado a respetar el sistema judicial y condenaron las amenazas recibidas por la presidenta de la corte que condenó al expresidente Nicolas Sarkozy el jueves pasado, en el caso por la financiación libia de su campaña presidencial.