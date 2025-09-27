Walter Benjamin tendrá memorial contra los discursos de odio en pueblo español donde murió

Benjamin, de origen judío, murió en Portbou, localildad fronteriza con Francia, el 26 de septiembre de 1940, después de llegar exhausto tras cruzar la Francia ocupada por los nazis.

El Gobieno regional de Cataluña (Generalitat) y Ayuntamiento de Portbou firmaron este sábado un protocolo para poner en marcha un proyecto que no ha podido ser una realidad durante más de veinte años, desde que el británico Norman Foster presentara una propuesta después de acompañar a Dani Karavan en una visita al monumento que este último levantó a pocos metros de la tumba de Benjamin.

La financiación, el gran problema, se soluciona con este compromiso, que conlleva una aportación de casi 4,5 millones de euros.

Para acoger el Memorial, se rehabilitará el antiguo ayuntamiento y las escuelas ya en desuso, en el marco de un proyecto que ha redactado el Ministerio de Cultura, que colaborará en las siguientes fases.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta localidad fronteriza tiene una larga relación con el exiliio, ya que desde ella también se despidieron de España miles de republicanos en huida después de perder la Guerra Civil (1936-1939).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Portbou será la capital de la deconstrucción de los discursos de odio", señaló su alcalde, Gael Rodríguez, el más joven de España, elegido en los últimos comicios municipales de 2023 cuando tan solo tenía diecinueve años.

Dos años después, Rodríguez ha firmado el protocolo que prevé la puesta en marcha de un espacio que acogerá una biblioteca, una exposición sobre los exilios y una sala de conferencias.

También habrá el denominado 'albergue de la memoria', que acogerá a estudiantes, intelectuales y artistas que trabajen en asuntos relacionados contra los discursos de odio.

El alcalde de Portbou explicó que "las fronteras han sido testigo siempre de ese odio y se le quiere dar la vuelta para convertir esta en concreto en un faro de esperanza".

La dinamización cultural estará en manos de la Cátedra Walter Benjamin de la Universidad de Girona, que tendrá una sede en el futuro Memorial.

Gael Rodríguez confía en que toda la suma de esfuerzos derive en "una herramienta de carácter internacional" que llega en un momento trascendente en clave geopolítica.

El equipamiento tendrá además conexión con una red de espacios de memoria que se reparten a uno y otro lado de la frontera con Francia.

La previsión es que las obras comiencen antes del verano de 2026 y que el plazo de ejecución ronde los dieciocho meses.

La firma del convenio precedió a la visita institucional al cementerio de Portbou para participar en el homenaje que cada año se rinde ante el monolito dedicado a Walter Benjamin.

Esta localidad acoge este fin de semana un coloquio internacional alrededor de la figura del filósofo, ensayista y crítico literario Benjamin, que propone en su edición de este año un análisis sobre el crecimiento de las políticas radicales y autoritarias en el mundo.