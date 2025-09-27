Zelenski afirma que Rusia está poniendo a prueba a Europa con incidentes híbridos

"92 drones se dirigían hacia Polonia. Los interceptamos sobre territorio ucraniano, 19 alcanzaron su espacio aéreo (de Polonia)", escribió en sus redes sociales.

"Italia podría ser la próxima", advirtió y señaló que los incidentes en Noruega, Dinamarca, Polonia y los países bálticos -donde en las últimas semanas se han detectado intrusiones de drones sin identificar y de aeronaves rusas, en el caso de Estonia- indican que el presidente ruso, Vladímir Putin, está poniendo a prueba las defensas europeas.

Moscú está intentando además influenciar a las sociedades europeas para que la población empiece a preguntarse "Si no nos podemos proteger a nosotros mismos, ¿por qué deberíamos seguir apoyando a Ucrania?", sostuvo el presidente.

De esta manera, continuó, Rusia quiere reducir la asistencia al país invadido, en especial de cara al invierno.

"Es posible que a algunos países les preocupe transferir sistemas de defensa antiaérea a Ucrania y decidan mantenerlos en casa. Pero las cosas no funcionan así. No se pueden usar sistemas como los Patriot para derribar cada dron", afirmó.

En lugar de ello, Zelenski señaló que lo que hace falta es la experiencia de las Fuerzas de Defensa ucranianas sobre cómo lidiar con posibles ataques con drones.

A lo largo de la última semana se han producido múltiples avistamientos de drones en Dinamarca y Noruega, alrededor de instalaciones militares y de aeropuertos, que han obligado a cerrar algunos de estos últimos temporalmente al tráfico aéreo.

El Gobierno danés ha hablado de actos de "guerra híbrida", aunque no ha determinado oficialmente todavía quién está detrás de estos incidentes.