Al menos cuatro muertos en Kiev en un ataque nocturno ruso con drones

"Tenemos información preliminar de tres muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos", escribió en Telegram, para agregar más tarde que se había encontrado otro cuerpo y que hay conocimiento de "cuatro víctimas" mortales.

Se ha confirmado que al menos diez personas han resultado heridas en los ataques, aunque los servicios de emergencia siguen recibiendo llamadas sobre nuevos heridos, dijo Tkachenko.

El jefe de la administración militar habló de más de 15 emplazamientos que han sufrido daños y señaló que, en particular, se han producido impactos de drones en edificios de viviendas de varias plantas.

En total, cinco distritos de la capital se han visto afectados por los ataques, que han causado daños en un centro de educación infantil, y en el Instituto de Cardiología, de acuerdo con Tkachenko.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy