Al menos un muerto y cuatro desaparecidos en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi

Bualoi, que dejó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, llegó a territorio vietnamita alrededor de las 5.00 hora local (22:00 GMT del domingo) en la provincia de Ha Tinh, unos 400 kilómetros al sur de Hanói, indicó en un comunicado el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

La tormenta golpeó la costa vietnamita con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, antes de perder fuerza tras tocar tierra.

Las autoridades han emitido alertas sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en nueve provincias del centro-norte del país, incluidas Hue y Da Nang.

La víctima mortal es una mujer que fue arrastrada el sábado por una crecida de un río en la ciudad de Hue debido a las fuertes lluvias asociadas al avance del tifón, informa hoy la oficialista Agencia de Noticias de Vietnam.

Además, tres pescadores de la provincia de Quang Tri y un residente de Da Nang se encuentran desaparecidos, conforme al balance oficial provisional.

Antes de la llegada de la tormenta, las autoridades vietnamitas se apresuraron el domingo a evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

En la mañana del lunes el tifón ya se encuentra cerca de la frontera con Laos, a donde se espera que cruce este mediodía con vientos de hasta 95 kilómetros por hora.

El tifón Bualoi golpeó el pasado viernes la costa este de Filipinas causando al menos 14 muertes y obligando a evacuar a más de 350.000 personas, según los datos del Consejo para la Gestión de Desastres del archipiélago (NDRRMC), antes de atravesar y tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas.