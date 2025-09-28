Alerta roja por borrasca en el este de España, con avisos de Protección Civil

En el delta del Ebro, comarca de Cataluña, la lluvia comenzó a hacer sus estragos a primera hora de la tarde, especialmente, lo que dificultó la circulación, con vehículos parados en algunos puntos de la autopista del Mediterráneo (AP-7) y en otras vías de la zona.

Preocupantes también son las acumulaciones de agua previstas en la Comunidad Valenciana, que podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre mañana lunes y la primera mitad del martes, aunque el "peligro extraordinario" se extiende también a Tarragona, según avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualización del aviso especial de fenómenos adversos.

Precisamente la provincia de Valencia sufrió en octubre del pasado año grandes precipitaciones, con inundaciones que provocaron la muerte de 229 personas. Y la población se queja de que los avisos de la autoridad regional llegaron muy tarde, cuando ya el agua se había cobrado muchas víctimas.

Las Islas Baleares (Mediterráneo) también se verán afectadas por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca.

Ante este aviso, el Ayuntamiento de Valencia suspendió la actividad lectiva en todos los centros educativos, la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y la que tiene lugar en centros sociales (de mayores, centros de día y centros de juventud).

Se cierran también las instalaciones deportivas municipales, las actividades de la Universidad Popular, las bibliotecas municipales, los mercados extraordinarios y ambulantes, y los parques, jardines y cementerios.

Por otro lado, el consistorio recomendó no circular por algunas zonas de la ciudad y activó la opción del teletrabajo para el personal funcionario municipal que vive fuera de la ciudad para evitar los desplazamientos.

En la misma línea, varios ayuntamientos del sur de Tarragona, especialmente los del delta del Ebro, activaron hoy sus planes municipales ante el riesgo de inundaciones.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte, lanzó un aviso por el aumento súbito de los cauces, que es de nivel rojo en Tarragona y naranja en Lleida.

A primera hora de la tarde de hoy Protección Civil enviaba a la población un mensaje Es Alert, con un aviso a los teléfonos móviles alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos y pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico, aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades, evitar llamadas inncesarias y recurrir al 112 en caso de cualquier emergencia.