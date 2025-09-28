Alta participación en parlamentarias de Moldavia pese acusaciones fraude y alertas bomba

A las 16:30 hora local (13:30 GMT), la participación alcanzaba el 40,8 %, es decir, ya habían ejercido su derecho al voto más de 1,2 millones de electores.

Para que las elecciones sean reconocidas como válidas, se necesitaba la participación de al menos el 33 % de los votantes.

La afluencia a las urnas en estos comicios es alta, tanto dentro de Moldavia como fuera de sus fronteras, donde ya votaron más de 180.000 electores.

"Hoy, miles de ciudadanos de la República de Moldavia ejercen su derecho al voto en el extranjero, demostrando una vez más la fuerza y ​​la unidad de nuestra diáspora", señaló previamente el Ministerio de Exteriores moldavo en un comunicado.

Se han registrado largas colas de votantes en ciudades como Bucarest, Atenas, Praga, Roma, Núremberg, Lisboa y Tel Aviv, según las autoridades moldavas

A la vez, en el ministerio de Exteriores informarmó de amenazas de bomba en varios colegios en el extranjero, uno de ellos en Alicante.

"Las instituciones estatales se han preparado para este escenario, hemos establecido procedimientos claros y estamos cooperando con nuestros socios en otros países para evitar que el proceso electoral se vea afectado", aseguró Exteriores moldavo.

En total, Moldavia ha abierto en el extranjero 301 colegios electorales, la mayoría de ellos en países europeos.

Precisamente la posición de la diáspora fue clave para dar la victoria al rumbo europeo de esa antigua república soviética en el referéndum y las presidenciales del año pasado.

La presidenta del país, la europeísta Maia Sandu, informó de casos de fraude con las papeletas registrados en varios colegios dentro del país.

Sandu llamó a los moldavos a demostrar que son "fuertes" y seguir ejerciendo su derecho al voto.

La misión de observación Promo-LEX informó de 254 infracciones confirmadas en lo que va de la jornada electoral.

La mayoría de estos incidentes estaba relacionada con la violación del derecho de los ciudadanos al voto secreto.

Las encuestas revelan que el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), que promueve el ingreso del país en la Unión Europea para el 2030, recibiría entre 28 y el 33 % de los votos, mientras, su principal rival, el prorruso Bloque Electoral Patriótico, obtendría entre el 14 y el 33 % de los apoyos.

Por el momento, no se sabe si alguna de estas fuerzas conseguirá los apoyos necesarios para gobernar en solitario.

A falta de sondeos a pie de urna, los primeros resultados oficiales serán ofrecidos por las autoridades electorales del país después de las 21.00 horas (18.00 GMT).