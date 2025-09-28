Asaltan una plantación de cannabis del mayor productor legal de los Países Bajos

La policía informó de que los atracadores se llevaron todas las existencias de la plantación y huyeron en una furgoneta, aunque todavía se desconoce la cantidad robada.

Un portavoz de la empresa explicó a los medios locales que se trata del cuarto robo desde febrero de 2024.

CanAdelaar participa en un proyecto experimental para vender solo cannabis cultivado legalmente con el fin de fomentar la producción y venta regulada de marihuana.

El pasado mes de abril, el Gobierno neerlandés permitió a diez empresas suministrar a los casi 80 establecimientos de venta de marihuana de 10 localidades - entre ellas Hellevoetsluis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la empresa ya ha recibido más de 2000 denuncias debido a molestias por el olor de su plantación, tras las cuales un juez ordenó a principios de este mes que debía tomar medidas de inmediato o podría recibir una multa de más de 3,5 millones de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

CanAdelaar comenzó a cultivar cannabis en Hellevoetsluis hace dos años como parte de un ensayo clínico y actualmente opera un complejo de invernaderos del tamaño de siete campos de fútbol, donde anteriormente se cultivaban tomates, según medios locales.