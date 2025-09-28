Atentan contra el domicilio de la Fiscal de Corte de Uruguay

Según informó la prensa local, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de hoy y no dejó personas heridas.

La noticia generó de inmediato repercusiones en el ámbito político y varios dirigentes del país se expresaron en sus redes.

El senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó: "Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político".

Luego de conocida la noticia, el expresidente Luis Lacalle Pou indicó en su cuenta de la red social X que se comunicó con el actual mandatario, Yamandú Orsi, para hablar del tema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia", puntualizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, el senador del opositor Partido Nacional Javier García indicó que el hecho tiene una "gravedad institucional incalculable", al tiempo que el presidente de dicha fuerza política, Álvaro Delgado, calificó lo ocurrido como "un ataque directo a la institucionalidad democrática del país".