Barcelona acoge un Diálogo Ministerial sobre la acción climática basada en la cultura

La cita, celebrada en el SLS Hotel Barcelona, en el marco de la conferencia internacional sobre política cultural Mondiacult, se presenta como antesala de la COP30 que se celebrará en Brasil en noviembre.

El encuentro ha estado copresidido por la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, y el ministro de Cultura de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, y ha contado con la intervención inaugural del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

Han participado también ministros y altas autoridades de 22 países, además de representantes de organismos internacionales como la Unesco, la Unión Europea, el British Council y la Comisión de la Unión Africana.

Los debates se han centrado en el papel del patrimonio cultural frente al cambio climático, la integración de saberes tradicionales e indígenas, la innovación cultural y la biodiversidad, así como en la preparación de compromisos para la COP30.

La jornada ha culminado con la adopción de una Declaración Ministerial que reconoce a la cultura como un "activo clave para la mitigación y adaptación climática", han señalado los organizadores en un comunicado.

La declaración subraya la necesidad de incluir el patrimonio, las artes, las industrias creativas y los conocimientos indígenas en las políticas nacionales, además de proteger el patrimonio tangible e intangible frente a los efectos del cambio climático.