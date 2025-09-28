Detienen a dos presuntos responsables del asesinato a un concejal y su custodio en Ecuador

Los dos sujetos fueron capturados durante un allanamiento, indicó la Policía en sus redes sociales en las que apuntó que el ataque armado también dejó a otras dos personas heridas.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta vinculada al crimen, indicó la Policía mientras que la Fiscalía apuntó que la situación jurídica de las dos personas se resolverá en las próximas horas.

El pasado lunes fue asesinado Javier Bolaños, director financiero de la Alcaldía de Durán, el municipio adyacente a la ciudad de Guayaquil que es desde hace un par de años el más violento del país andino.

El funcionario iba en su vehículo por una carretera ubicada a las afueras de la ciudad cuando fue víctima de un atentado. Producto del ataque, el automotor chocó contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bolaños fue el segundo director municipal asesinado en Durán, después de que en agosto de 2023 sicarios acabaran con la vida del jefe de Planeamiento y Territorio, Miguel Santos. Un mes después, el concejal Bolívar Vera fue hallado muerto después de haber sido secuestrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2024, Durán registró una tasa de 145,98 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la mantuvo a la cabeza de las ciudades más violentas del país, un puesto que revalidó en el primer semestre de este año, al llegar a una tasa de 103,31 homicidios, de acuerdo a estadísticas del Ministerio del Interior recopiladas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.