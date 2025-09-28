El ataque masivo ruso causa daños en el edificio de la embajada de Polonia en Kiev

Un portavoz del ministerio, Pawel Wronski, confirmó la información a la agencia PAP, aunque matizó que los daños no han afectado a la capacidad de funcionamiento de la sección consular.

"Un fragmento de un misil dañó el techo, el mismo que había sido renovado después del ataque anterior. Son daños leves, pero todavía están siendo evaluados", declaró Wronski, según el cual no hubo ningún herido.

El edificio ya había sufrido daños durante un ataque en julio de este año.

Durante la noche pasada, Rusia lanzó 595 drones y 48 misiles contra territorio ucraniano, de acuerdo con la Fuerza Aérea del país invadido, en lo que supone uno de los ataques más masivos hasta la fecha.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 568 drones y 43 misiles, según sus propias informaciones, pero se produjeron impactos en 16 emplazamientos y en otros 25 cayeron fragmentos de drones o misiles derribados.

El saldo de víctimas del ataque se cifra por el momento en cuatro víctimas mortales en Kiev, entre ellos una niña de 12 años, y una setentena de heridos de diversa gravedad en todo el país.