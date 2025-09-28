El candidato alcaldía Nueva York Cuomo elogia a Adams por retirarse de la reelección

"La decisión que tomó no fue fácil, pero creo que es sincero al priorizar el bienestar de la ciudad de Nueva York por encima de sus ambiciones personales", señaló Cuomo en su cuenta de X poco después de que Adams sorprendiera a muchos neoyorquinos con su anuncio en un video, aunque era un tema que se venía ventilando en los medios.

Hace tan solo unos días el alcalde, último en las encuestas de opinión entre los cuatro principales aspirantes, había asegurado, ante las especulaciones de que dejaría la contienda, que "no iría a ninguna parte".

Tras la decisión de Adams, que aunque demócrata aspiraba a la reelección como independiente, la carrera por el codiciado puesto de alcalde de Nueva York se limita ahora al asambleísta estatal Zohran Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar sorpresivamente las primarias demócratas de junio; Cuomo, que le sigue en segundo lugar, y el republicano Curtis Silwa, que aspira por segunda ocasión y conocido por muchos como el fundador del grupo Ángeles Guardianes.

Cuomo, que había pedido a Adams que se retirara de la carrera, lo que también le había pedido el regidor, señaló además en su mensaje de hoy que "nos enfrentamos a fuerzas extremistas destructivas que devastarían nuestra ciudad por incompetencia o ignorancia, pero no es demasiado tarde para detenerlas", al referirse a Mamdani, aunque no mencionó su nombre.

La victoria de Mamdani en las primarias, un musulmán de 33 años que se define como socialista y que ha logrado el apoyo de importantes sindicatos y de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, -aunque no de todos los líderes demócratas- ha provocado ataques en su contra acusándole de "comunista".

Entre los que le rechazan hay un gran grupo de bodegueros y otros comerciantes, que podrían sumarse ahora al bando de Cuomo.

El exgobernador, de 68 años, que también fungió como secretario de Vivienda federal y fiscal general de Nueva York, reconoció los esfuerzos de Adams desde su infancia para salir adelante, ya que antes de ser alcalde fue capitán de policía, senador estatal y presidente del condado de Brooklyn, y que siempre recuerda sus orígenes pobres.

"Adams tiene mucho de qué enorgullecerse con sus logros", afirmó Cuomo, que tras captar la atención nacional durante la crisis del Covid cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia, renunció en 2021 tras acusaciones de acoso sexual de varias mujeres.

"Cualquiera sean las diferencias que podamos tener, la historia de Eric Adams es innegablemente una historia de resiliencia, un testimonio del espíritu de esta ciudad", destacó.

Por su parte, la campaña de Silwa aseguró que el candidato republicano "es el único" que puede ahora derrotar a Mamdani.

"Nuestro equipo, nuestros recursos y nuestra financiación son inigualables. Y lo más importante, tenemos las mejores soluciones para ayudar a los trabajadores a poder quedarse en la ciudad y sentirse seguros", indicó en un comunicado.

Mientras que la gobernadora Hochul -que apoya a Mandani- recordó el trabajo que ha realizado con Adams, en particular en la creación de viviendas. "Deja la ciudad mejor de lo que la heredó y eso siempre será fundamental en su legado como alcalde", aseguró en su cuenta en las redes sociales.