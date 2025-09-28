El Gobierno talibán anuncia que Rusia lo ha invitado a unirse al "Formato de Moscú"

"La Federación de Rusia, por primera vez, recibirá al Emirato Islámico de Afganistán (como se denominan los talibanes) como miembro de este formato", esperándose que una delegación talibán participe en la próxima reunión del grupo en octubre, informó la Cancillería del Gobierno de facto afgano.

El gesto, que aún debe ser confirmado por Moscú, representa un avance en la búsqueda de legitimidad internacional por parte del régimen islamista, que no ha sido reconocido formalmente por casi ningún país desde su llegada al poder en 2021.

El anuncio fue hecho tras una reunión en Kabul entre su titular de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, y el embajador ruso, Dmitry Zhirnov.

El "Formato de Moscú" es una plataforma de consulta sobre Afganistán creada por Rusia en 2017 para coordinar una respuesta regional a la crisis afgana, a menudo vista como un contrapeso a la influencia occidental. Hasta ahora los talibanes solo habían participado como invitados.

Según el comunicado emitido por los talibanes, el embajador Zhirnov fue quien transmitió la invitación durante el encuentro.

Muttaqi celebró la noticia calificándola de "paso importante y fundamental" y expresó su optimismo en que "marcos regionales como este jueguen un papel clave en la creación de confianza y el fomento de un progreso positivo entre Afganistán y la región", según un comunicado.

Rusia se convirtió el pasado julio en la primera potencia mundial en reconocer formalmente al gobierno talibán como la autoridad legítima de Afganistán.