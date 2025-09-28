El Kremlin dice que sigue sobre la mesa la invitación a Trump para que visite Moscú

"La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

El jefe del Kremlin le propuso a su homólogo estadounidense reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.

Trump no ha respondido hasta ahora a esa propuesta.

Según dijo hoy Peskov, "pese a unas contradictorias declaraciones" sobre Rusia, el líder estadounidense "mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello".

"Y eso es lo más importante", aseveró.

El miércoles, el Kremlin consideró un "error" alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU Trump.

Este sábado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.