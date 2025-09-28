El presidente de DC Comics confiesa en Comic-Con Málaga que le gustaría dibujar a Conan

Una de las más curiosas fue qué tipo de historia le apetecería desarrollar si este fuese un mundo sin héroes de capa. "¡Es que yo vivo y respiro superhéroes!", dijo, antes de recapacitar y señalar que le gustaría dibujar "Conan o un cómic de fantasía, quizás algo de ciencia ficción también sería divertido".

En su época como dibujante a tiempo total, Lee (Seúl, 1961) formó equipo junto al guionista británico Chris Claremont en una nueva cabecera derivada de la Patrulla X tradicional, titulada sencillamente 'X-Men', que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de todos los tiempos, antes de crear su propia editorial, Image, y luego fichar por la competencia y llegar a lo más alto del escalafón.

A Málaga, ciudad del sur de España, llegó modestamente, con su maletín, sus bocetos y sus rotuladores, sin grandes presentaciones ("¿Sabéis quién soy?", preguntó entre las risas del público que lo alaba), para contar en primer lugar que se encuentra de vacaciones, embarcado en un crucero que comenzó hace dos días en Barcelona, y que aprovechó una parada en Cartagena (Murcia, suresre de España) para acudir a la convención.

Habló de la importancia de una formación artística y mostró cómo es su proceso creativo, que empieza siempre por las figuras, pero curiosamente muchas de las conversaciones, como el primer dibujo que trazó mientras respondía preguntas, giraron en torno a uno de los grandes personajes de DC, Batman.

"Me gusta Spiderman, aunque sea de otra compañía, pero odio dibujarlo por el tema de las redes", reconoció, antes de revelar que es la personalidad lo que más lo motiva a la hora de dibujar un personaje, de ahí que el hombre murciélago se encuentre entre sus favoritos.

En ese sentido, señaló que para él Batman es la cara real de Bruce Wayne y no al revés, pues es la que muestra su auténtica personalidad, y no como Supermán, "que en el fondo es un chico del Medio Oeste americano", contradiciendo así el planteamiento que Quentin Tarantino expuso en su película 'Kill Bill'.

También comentó sus predilecciones entre los actores que lo han interpretado en el cine, como Christian Bale por su voz, o Robert Pattinson y Val Kilmer por su marcada mandíbula. "Eso es importante porque es lo único que se ve cuando llevan el traje", explicó.

"Me sorprendió Michael Keaton", añadió sobre el primer intérprete que lo encarnó y que hubo de enfrentar muchas opiniones en contra cuando se anunció su nombre. "Como en el caso de Heath Ledger con su Joker; ojalá la gente en internet hoy aprendiese esa lección y no prejuzgase", concluyó.