Elevan a 40 los muertos en una estampida en la India y desatan una crisis política

El último balance fue informado en una rueda de prensa por el director general adjunto de la Policía del estado de Tamil Nadu, Davidson Devasirvatham, durante la presentación del informe preliminar de la tragedia ocurrida ayer.

Según esto, en la zona del evento no había una provisión adecuada de agua o comida, lo que provocó desmayos entre la multitud que esperaba por Vijay, el actor convertido en la figura estrella de la formación regional TVK.

Miles de hombres, mujeres y niños se congregaron desde el mediodía del sábado en la localidad de Karur, de Tamil Nadu, pero la llegada del actor Vijay se retrasó unas siete horas, presentándose después de las 7 de la tarde.

Algunos testigos aseguraron a los medios que, incluso mientras Vijay pronunciaba su discurso, varias personas se desplomaron, pero el acto continuó y supuestamente no se permitió el acceso de las ambulancias al recinto.

La tragedia, que dejó más de un centenar de heridos puso al actor de 51 años, cuyo partido TVK se prepara para debutar en las elecciones del estado de Tamil Nadu el próximo año, en el centro de la tensión.

El gobierno presentó cargos por "homicidio culposo" contra el secretario general del TVK, N. Anand, y otros dos altos cargos, y ha ordenado una investigación judicial.

A diferencia de otras regiones, en Tamil Nadu los actores más populares como Vijay alcanzan un estatus casi divino, venerados por millones de seguidores organizados en enormes clubes de fans que funcionan como ejércitos de voluntarios.

Durante años, Vijay ha cultivado en pantalla una imagen de héroe de los desfavorecidos, un personaje que ahora busca trasladar a la política.

Las estampidas mortales son una tragedia recurrente en la India, a menudo vinculadas a la masiva afluencia de personas en eventos religiosos, festivales y, como en este caso, mítines políticos. La combinación de una enorme densidad de población, infraestructuras a menudo inadecuadas y una planificación de seguridad deficiente crea un entorno de alto riesgo.

Con frecuencia, el detonante es un incidente menor que genera una ola de pánico incontrolable en espacios confinados.