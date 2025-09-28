Evo Morales critica a candidatos por buscar ayuda financiera para Bolivia en EE.UU.

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) llamó "chitacos" o serviles a Paz y a Quiroga y les criticó por ir "corriendo a Estados Unidos".

También sostuvo que es "una vergüenza" que ambos candidatos gestionen créditos externos ante organismos como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Cuando era candidato, nunca ni había pensado en Estados Unidos, yo había prometido austeridad, esfuerzo propio y hemos demostrado", aseguró el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales ratificó que no tiene acuerdos para respaldar a ninguno de los candidatos para la segunda vuelta prevista para el próximo 19 de octubre y consideró que el balotaje "será de ellos".

"Que resuelvan entre derechas, nosotros no nos metemos", agregó el exgobernante, que promovió el voto nulo en la primera vuelta efectuada el pasado 17 de agosto.

Morales no participó en las elecciones generales por una disposición constitucional que le impide volver a presentarse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, pues en medio de su disputa con el Gobierno de Luis Arce, renunció al MAS tras perder luego de casi 30 años el liderazgo de esa organización.

El exmandatario reiteró sus críticas al actual proceso electoral que, según dijo, se realiza "sin la Bolivia profunda" y "sin el movimiento (político) más grande de la historia", por su exclusión de estos comicios.

En octubre, los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir por primera vez en su historia, en una segunda vuelta, a su presidente y vicepresidente entre los binomios opositores liderados por el centrista Paz Pereira y el conservador Tuto Quiroga (2001-2002).

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de policía Edman Lara, y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

En la primera vuelta, Paz obtuvo el 32,06 % de los votos y Quiroga el 26,70 %, mientras que el voto nulo alcanzó el 19,87 %.

El proceso electoral transcurre en un contexto de crisis económica en Bolivia por la falta de dólares y combustibles y una elevada inflación.