Fuerza Aérea ucraniana afirma que neutralizó 611 de 643 drones y misiles rusos

La Fuerza Aérea contabilizó en total 595 drones de tipo Shahed, Gerbera y de otros tipos, así como dos misiles aerobalísticos Kinzhal, 38 misiles de crucero Kh-101 y ocho misiles de crucero Kalibr.

De estos, las defensas ucranianas lograron derribar o neutralizar 568 drones, 35 misiles Kh-101 y los ocho misiles de crucero, de acuerdo con el parte, que especificó que el principal objetivo de los ataques fue la capital ucraniana de Kiev.

En 16 emplazamientos distintos se registraron los impactos de cinco misiles y 31 drones de ataque, mientras que en otros 25 lugares cayeron fragmentos de drones derribados, concluyó la Fuerza Aérea.

Con anterioridad, las autoridades locales de Kiev y el presidente Zelenski habían informado de la existencia de cuatro víctimas mortales en la capital, entre ellas una niña de 12 años.

La cifra de heridos todavía está yendo en aumento y ha ascendido ya a por lo menos 27 en la región de Kiev y otros 27 en la región sureña de Zaporiyia

Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.