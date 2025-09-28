Hutíes elevan a 11 muertos y 206 heridos las víctimas del bombardeo israelí contra Saná

"Según el último recuento, la mañana de este jueves, el número de muertos es de 11 mártires y 206 heridos de diversa consideración", dijo Al Asbahy a EFE, e indicó que entre las víctimas mortales hay cuatro niños y dos mujeres.

Los medios hutíes habían informado de dos muertos y 48 heridos tras la oleada de bombardeos efectuada por Israel el jueves pasado contra Saná, y asegurado que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra instalaciones civiles y residenciales.

Al Asbahy también afirmó que los bombardeos causaron importantes daños en viviendas civiles, y que los equipos de rescate "siguen buscando a personas desaparecidas" entre los escombros.

Esa nueva oleada de ataques israelíes tuvo lugar un día después de que los rebeldes yemeníes lanzaran drones contra la ciudad costera de Eilat, en el sur de Israel, una acción que causó al menos 20 heridos, dos de ellos en estado grave.

Israel, por su parte, había bombardeado en varias ocasiones el Yemen en el último mes.

El pasado 10 de septiembre una oleada de ataques israelíes mató a 46 personas, 38 en Saná y otras ocho en la provincia noroccidental de Al Jawf, mientras que otras 165 resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de los hutíes.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque israelí acabó con la vida del primer ministro de los hutíes, Ahmad Ghaleb al Rahwi, y otros once miembros de su Ejecutivo.