Irán tacha de “injustificada” la reimposición de sanciones mientras valora una respuesta

"La acción de reactivar resoluciones ya concluidas no solo carece de fundamento jurídico y es injustificable, sino que también es inmoral y lógicamente reprobable”, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní.

La cartera indicó que Reino Unido, Alemania y Francia (E3) pusieron en marcha la reimposición de sanciones “instigados y presionados por Estados Unidos” y pese a que habían incumplido ellos mismos sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015.

Ese pacto limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones ahora reimpuestas, pero Estados Unidos lo abandonó en 2018 y la República Islámica respondió con el aceleramiento paulatino de su programa nuclear.

El E3 inicio la reimposición de las sanciones -medida contemplada en el acuerdo de 2015- al considerar que con ese aceleramiento de su programa nuclear Irán no cumple con lo pactado.

Las seis resoluciones de la ONU adoptadas entre 2006 y 2010 y que se han reinstaurado prohiben a Irán enriquecer uranio y actividades relacionadas con misiles, establece un embargo de armas, el congelamiento de activos, la prohibición de viajar a individuos y autoriza inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras al país persa.

Irán llamó hoy a los países a no cumplir con las resoluciones al considerar ilegal su reimposición.

“Todos los países deben abstenerse de reconocer esta situación ilegal, contraria a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní.

Al mismo tiempo, el Parlamento iraní se ha reunido a puerta cerrada para deliberar sobre las respuesta a la imposición de las sanciones.

Irán anunció en los días previos que si se restablecían las sanciones abandonará un acuerdo de cooperación con la agencia nuclear de la ONU alcanzado recientemente -que no satisfizo a los europeos- y los políticos conservadores han llamado a abandonar el Tratado de No Proliferación, lo que elevaría aún más las tensiones con Occidente.