Israel describe como un "avance importante" la reimposición de sanciones contra Irán

"A partir de hoy, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán regresan de manera oficial. Este es un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear militar", detalló el Ministerio en un comunicado en X.

En el texto, Israel insistió en la necesidad de "evitar que Irán tenga armas nucleares", un arsenal del que Israel y países como Francia, EE.UU., Pakistán, Corea del Norte o India -entre otros- ya disponen.

Las seis resoluciones de la ONU adoptadas entre 2006 y 2010 -y que se han reinstaurado a medianoche- prohíben a Irán enriquecer uranio y actividades relacionadas con misiles.

También, establece un embargo de armas, el congelamiento de activos, la prohibición de viajar a individuos y autoriza inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, además de imponer limitaciones bancarias y financieras al país persa.

Irán llamó hoy a los países a no cumplir con las resoluciones al considerar ilegal su reimposición.

“Todos los países deben abstenerse de reconocer esta situación ilegal, contraria a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní.

Al mismo tiempo, el Parlamento iraní se ha reunido a puerta cerrada para deliberar sobre una posible respuesta.