La Flotilla Sumud, en su tramo final a Gaza con 50 españoles de 500 voluntarios a bordo

Tras una parada en la isla de Creta, la mayoría de los barcos navegaban a primera hora del domingo en aguas internacionales, según la página de rastreo, y prevén entrar en una "zona de alto riesgo" del Mediterráneo oriental en los próximas dos días, después de haber denunciado múltiples "ataques" desde su partida de España a principios de septiembre.

Entre los integrantes españoles están la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el sindicalista Saturnino Mercader y redactores de medios de El País, Público, AJ+ y Canal Red, así como la activista sueca Greta Thunberg entre los miembros internacionales.

La mayor misión humanitaria marítima organizada hasta el momento reúne a barcos procedentes de España, Túnez, Italia y Grecia y, tras la baja de algunas embarcaciones -incluida la "Familia", integrada por los miembros del comité directivo que fueron reubicados-, continuará finalmente con 43 naves.

La Flotilla Sumud prevé alcanzar costas gazatíes en el plazo máximo de una semana, ante lo que Israel ha advertido que no permitirá su desembarco y acusó a sus integrantes de tener vínculos con el grupo islamista palestino Hamás y de ser una "misión yihadista".

La expedición civil denunció dos ataques con dron durante su escala en Túnez, además de interrupciones en sus comunicaciones, explosiones y sobrevuelo de drones cuando navegaba este miércoles por aguas internacionales.

El Gobierno español envió como apoyo el buque de acción marítima (BAM) Furor, que zarpó este viernes del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-), y que alcanzará la flotilla en tres días, según la organización.

La participación española de la Flotilla Sumud avisó este domingo de que "cualquier ataque israelí en aguas internacionales puede suponer un atentado contra la soberanía nacional si es a barcos con pabellón español, y también un crimen de lesa humanidad contra ciudadanos y ciudadanas españoles".

Italia también autorizó dos naves militares, para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, y propuso la entrega de ayuda humanitaria en la isla de Chipre para transportarla posteriormente a Gaza, opción que la flotilla rechazó.

La misión marítima solicitó la "protección preventiva" de los Estados para alcanzar la Franja de Gaza y defendió su expedición como una "acción no violenta impulsada por la sociedad civil".

De forma paralela, un convoy con una decena de barcos partió este sábado desde Italia para unirse a la conocida como Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron una decena de activistas en el asalto israelí al buque "Mavi Marmara".

Aunque la Flotilla de la Libertad no forma parte de la Global Sumud Flotilla, los organizadores confirmaron este sábado en una rueda de prensa que ambas iniciativas son "aliadas" y mantendrán contacto diario, pero "no se unirán en el mar".