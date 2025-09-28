La turística isla china de Hainan se paraliza ante el paso del tifón Bualoi

La ciudad de Sanya, uno de los principales balnearios de playa de China, activó los protocolos de prevención el sábado, mantendrá su aeropuerto internacional paralizado durante toda la jornada y ha evacuado a casi 37.000 personas a zonas seguras, informaron las autoridades locales.

También cesó sus operaciones hasta el lunes el vecino puerto de Haikou, ubicado en la capital provincial del mismo nombre, y las autoridades portuarias han pedido a todos los buques que se encuentran en la zona que regresen a puerto hasta que la tormenta haya pasado.

Además, las escuelas y otros centros educativos cerraron sus puertas este domingo, considerado un día laborable para compensar los festivos de la festividad nacional del país, que se extenderán del 1 al 8 de octubre próximos.

Más de 6.600 efectivos de los equipos de respuesta a emergencias y dos barcos de rescate se encuentran movilizados en el sur de la isla ante la llegada del tifón, que ya ha dejado fuertes precipitaciones y vientos a lo largo del día, especialmente intensos en Sanya y el condado de Qiongzhong County.

El tifón Bualoi golpeó el pasado viernes la costa oriental de Filipinas causando al menos 14 muertes y obligando a evacuar a más de 350.000 personas, según los últimos datos del Consejo para la Gestión de Desastres del archipiélago (NDRRMC).

En China, el Centro Meteorológico Nacional vaticinó que la tormenta dejará asimismo lluvias y viento entre el domingo y el martes en varias provincias del sur continental como Cantón, Guangxi, Yunnan y Guizhou.

Buena parte de esas zonas ya sufrió esta semana los estragos del supertifón Ragasa, que dejó inundaciones y daños en el sur de China después de provocar 17 muertos en Taiwán, así como graves destrozos en Hong Kong.