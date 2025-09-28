La UE pide la liberación inmediata de un diplomático detenido en Mali

"La reciente detención de un diplomático en Bamako por parte de las autoridades malienses constituye una violación de la Convención de Viena de 1961. La UE exige su liberación inmediata", dijo Kallas en un mensaje en redes sociales.

La detención del diplomático, cuya nacionalidad ni identidad Kallas revela, se habría hecho pública ya el pasado 14 de agosto, según la declaración de la alta representante, que añade que estaba "debidamente acreditado por las autoridades malienses" y era además titular de una tarjeta diplomática maliense "que no deja lugar a dudas sobre su estatuto".

Kallas también destacó que la difusión por parte de medios de comunicación oficiales de su identidad y de imágenes tomadas tras su detención "constituyen ataques flagrantes a su libertad y a su dignidad, que el Estado receptor debe no obstante garantizar".

El Ejecutivo militar de Mali anunció el pasado mes de agosto que frustró un intento de golpe de Estado contra la actual junta militar, en el poder desde 2020, y detuvo a los implicados, entre ellos un ciudadano francés y varios oficiales de alto rango.

Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia.