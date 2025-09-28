Líder del partido gobernante moldavo acusa a Rusia de intentar socavar elecciones

"Los intentos de Rusia de socavar el proceso electoral fueron colosales", dijo Grosu, citado por medios moldavos, al término de la votación y a falta de conocerse sus resultados.

Grosu agregó que estos esfuerzos consistieron en "compra de votos, intentos de desestabilización y falsas amenazas de bomba".

"Las instituciones estatales hicieron todo lo posible para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral", aseguró y añadió que las consecuencias de las acciones de Rusia "son difíciles de evaluar en ese momento".

El político dijo que ahora hay que esperar los resultados de los comicios y mantener la calma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy