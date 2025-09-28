Líder opositor gana la primera vuelta electoral pero no evita el balotaje en Seychelles

Herminie, del partido Unido de Seychelles (US), obtuvo el 48,8 % de los votos válidos, un total de 30.736 papeletas, mientras que Ramkalawan logró el 46,4 % con 29.230 sufragios, en unos comicios que registraron una participación del 86,5 % del electorado.

“Ante la falta de un ganador absoluto en las elecciones presidenciales de Seychelles, el país realizará una segunda vuelta entre los dos principales contendientes”, informó la presidenta de la ECS, Wendy Didon, en rueda de prensa.

Ambos candidatos se volverán a enfrentar en balotaje previsto para los días 9, 10 y 11 de octubre, que se celebrará bajo el mismo formato de tres jornadas de votación, dado que Seychelles cuenta con 115 islas en el océano Índico, al noroeste de Madagascar, y las urnas deben ser trasladadas por barco o avión.

El grueso del proceso electoral votó este sábado en la isla de Mahé, donde está la capital, Victoria, y reside cerca del 90 % de los 102.612 habitantes del país.

Según datos oficiales, 77.045 ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir quién gobernará el país y quiénes ocuparán los 35 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento) durante los próximos cinco años.

Seychelles es el país más pequeño de África en términos de extensión territorial y población, y su economía depende principalmente del turismo, aunque tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial.