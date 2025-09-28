Líder opositor moldavo deposita su voto "por la vuelta a la normalidad" y contra el miedo

"Voté por un país donde las personas serán respetadas, donde recibirán ayuda, donde se sentirán libres y sin miedo", dijo en un mensaje publicado en Telegram.

Según Dodon, que fue presidente de Moldavia entre 2016 y 2020, hoy es un día muy importante.

"Voté por la vuelta a la normalidad. (...) Por poner fin al miedo que recientemente se ha convertido en la norma", dijo, citado por medios locales, al salir del colegio electoral.

Dodon, partidario del acercamiento a Moscú, aseguró que la victoria de la oposición es "obvia" y llamó a no permitir que las autoridades anulen las elecciones si su resultado no les conviene.

"He visto que (la presidenta) Maia Sandu, ya ha declarado que los resultados de las elecciones parlamentarias pueden ser anulados. Eso denota miedo y pánico en filas (del gobernante) PAS, que está perdiendo el poder", opinó el opositor, quien llamó a los seguidores de Bloque Patriótico a "defender la victoria" mañana frente a la sede de la Comisión Electoral.

La presidenta de Moldavia, que había acusado a Rusia de injerencia en las elecciones moldavas, pidió horas antes a sus conciudadanos votar en masa para "salvar el país" hoy, ya que mañana "puede ser demasiado tarde".

Las encuestas revelan que el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), que promueve el ingreso del país en la Unión Europea para el 2030, recibiría entre 28 y el 33 % de los votos, mientras, su principal rival, el Bloque Electoral Patriótico, obtendría entre el 14 y el 33 % de los apoyos.