Lula convierte caminata en acto por la soberanía de Brasil en medio de disputa con Trump

"Esta es una caminata por la soberanía educacional de Brasil", afirmó el líder progresista, que el próximo mes cumplirá 80 años, en un vídeo que transmitió en las redes sociales mientras realizaba un circuito de 3 kilómetros, que completó en 34 minutos.

Según el mandatario, que acudió al acto usando una gorra con el letrero "Brasil es de los brasileños", el país solo garantizará su soberanía mediante la educación, algo necesario "para que nunca mas nadie dé opiniones sobre Brasil".

La defensa de la soberanía se ha convertido en una bandera de Lula desde que Trump anunció un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños como sanción por la supuesta "caza a las brujas" que sufre el expresidente Jair Bolsonaro, su aliado político y condenado a 27 años de prisión en Brasil por golpismo.

La Administración de Trump también le retiró el visado a varios magistrados de la Corte Suprema de Brasil, responsable del proceso contra Bolsonaro, y a algunos ministros de Lula.

Al final de la caminata, Lula también hizo un comentario irónico sobre Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y su principal rival político, que acostumbraba a participar en paseos masivos de motocicletas en Brasilia cuando estaba en el poder.

"Nuestra actividad no es con motocicletas. Es una caminata con educadores", afirmó el líder progresista, ante parte de los cerca de 6.000 inscritos para la caminata por las principales vías de Brasilia.

El acto conmemorativo por el aniversario del Ministerio de Educación, al que Lula acudió acompañado por la primera dama, Rosángela 'Janja' da Silva, y por varios ministros y colaboradores, así como por dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), contó con una caminata de 3 kilómetros y dos carreras de 5 y 10 kilómetros.

Las autoridades tan solo participaron en la caminata, a la que acudieron con ropa deportiva y camisetas con letreros alusivos a la educación.