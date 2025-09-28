Magistrados denuncian silencio de Macron frente amenazas a jueza que condenó a Sarkozy

"Si bien el ministro de Justicia en funciones (Gérald Darmanin) ha expresado esta vez su apoyo al sistema judicial, el silencio del presidente de la República (Emmanuel Macron), principal garante de la independencia del poder judicial, es ensordecedor", denunció el sindicato de izquierda en un comunicado.

La fiscalía de París abrió el viernes dos investigaciones tras recibir "mensajes amenazantes" contra la magistrada parisina, quien anunció el jueves la condena del expresidente a cinco años de prisión por asociación de malhechores, de aplicación sin esperar a que se resuelva la apelación de Sarkozy a su condena.

Nathalie Gavarino fue la magistrada encargada de presidir la sala que juzgó en París esta causa, en la que el exmandatario recibió una pena de cinco años de prisión, aunque la decisión la adoptó de forma colegiada con otros dos jueces.

La magistrada recibió el respaldo del ministro de Justicia, quien condenó la víspera "sin reservas" la intimidación y las amenazas de muerte contra jueces que son, dijo, "absolutamente intolerables en una democracia".

También se expresó en el mismo sentido el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que el sábado condenó enérgicamente las amenazas y los ataques personales dirigidos a cuestionar la imparcialidad de los jueces que condenaron a Sarkozy.

Preguntado en una entrevista publicada hoy si Gavarino, presidenta del tribunal que anunció el veredicto debería haber sido sustituida por otro juez, ya que en el pasado se manifestó en contra de Sarkozy cuando era presidente (2007-2012), este respondió: "habría sido preferible, sin duda".

En esa extensa entrevista del semanario Le Journal du Dimanche, Sarkozy dijo ser victima de un "complot" y añadió que luchará hasta su "último aliento" para demostrar su honestidad en este proceso en el que sostiene que se han "violado todos los límites del Estado de derecho".

En su comunicado de hoy, el Sindicato de la Magistratura subrayó que "los magistrados tienen derecho a expresarse en su condición sindical sin que se cuestione su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".

Y añadió: "Atacar personalmente a un magistrado constituye un atentado contra el propio Estado de derecho".

Sarkozy, de 70 años, fue condenado el jueves por un delito de asociación de malhechores, por haber integrado una trama con sus subordinados para obtener dinero del régimen de Muamar Gadafi para la campaña electoral presidencial de 2007, que ganó.

El expresidente ya apeló el veredicto.