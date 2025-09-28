Mueren 6 presuntos narcotraficantes en un tiroteo con la policía egipcia

Según un comunicado del Ministerio del Interior egipcio, la policía localizó el escondite de este grupo tras semanas de seguimiento, y al irrumpir en la vivienda, los sospechosos atacaron a los agentes con varias ráfagas de disparos, lo que desató un intercambio de fuego que resultó en la muerte de los 6 miembros de la banda.

Las fuerzas de seguridad egipcias afirmaron que los hombres abatidos acumulaban 126 causas judiciales y habían sido condenados a cadena perpetua en ausencia por varios delitos, entre ellos secuestro, asesinato y tráfico de drogas.

La banda, según las autoridades, también se especializaba en asaltar a ciudadanos mediante anuncios falsos en redes sociales: coches, maquinaria o alimentos a precios muy bajos que servían de cebo para reunirse con ellos y robarles.

El pasado mes de agosto, otro tiroteo entre la policía y un grupo de supuestos narcotraficantes se saldó con ocho muertos en el norte de Egipto.

Egipto aplica una política de tolerancia cero contra las drogas, con una legislación que contempla la pena de muerte para los grandes traficantes e incluye restricciones que impiden a los consumidores acceder a programas de rehabilitación.